Bouw windmolenpark op zee van start, met turbines hoger dan de Euromast

81 meter lang zijn de rotorbladen die er gemaakt worden en dat gebeurt nog deels met de hand. Tientallen mannen en vrouwen liggen, staan en zitten in de binnenkant van het blad en bedekken het met houten panelen. Het zijn de eerste 8-megawatt-turbines voor een windpark op zee en de bladen hebben een aantal eigenschappen die men nog niet met de concurrentie wil delen. De fabriek produceert zo'n zestig reusachtige rotorbladen per maand, draait zeven dagen per week, 24 uur per dag en geeft werk aan 1400 mensen.

Hoe groot de windmolens in de toekomst worden weet niemand, maar dat ze nog veel groter worden is zeker volgens de directeur van de fabriek, Henrik Hedegaard: "De sky is the limit, maar onze ontwerpers hebben wel te maken met een paar natuurwetten en ze puzzelen hoe de windturbines groter kunnen worden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit of veiligheid."

Eiffeltoren

Er komen al windturbines van 9,5 en 10 megawatt in productie bij concurrent MHI Vestas en het Amerikaanse General Electric heeft een windturbine van 12 megawatt aangekondigd die de hoogte van de Eiffeltoren gaat benaderen.

De Siemens-Gamesa windturbines van de toekomst liggen twee uur rijden verderop op de tekentafel in de plaats Brande, waar ook de gondels, het motorhart van de turbine, worden gemaakt. "We maken bekend hoe dat uitpakt als ze klaar zijn,"zegt Hedegaard.