Twijfel aan echtheid van 'opgegraven Picasso'

De Roemeense politie doet momenteel onderzoek op de plaats waar Feticu het werk vond. Ook wordt de tekening onderzocht op sporen.

De Kunsthal is nog niet officieel op de hoogte gesteld van de vondst. Een woordvoerder noemt het "fantastisch nieuws" als het waar is, en "volgt de ontwikkelingen nauwgezet".

Kunstonderzoeker Arthur Brand zegt dat hij hoopt dat het de echte Picasso is. Hij is specialist in het opsporen van verdwenen kunst en hield zich al eerder bezig met de Kunsthal-roof. Foto's die Feticu ervan maakte, heeft hij vergeleken met beelden van het verloren schilderij.

"Er zijn een paar afwijkingen te zien," beaamt hij, "maar dat kan worden veroorzaakt door de lichtinval of de hoek waaronder de foto is genomen." Hij voegt eraan toe dat het, in het geval van een kopie, een goede kopie is.

Verzekeringsfraude?

Van Beveren, die als kenner ook geregeld door de politie in binnen- en buitenland wordt ingeschakeld bij vervalsingszaken, kan alleen maar speculeren over de vraag waarom iemand zo'n speurtocht heeft willen opzetten. "De reden waarom mensen opeens met een vervalst gestolen kunstwerk op de proppen komen, is om verzekeringsgeld op te strijken. Wie het terugbrengt, krijgt vindersloon."

De voormalige eigenaar heeft na de roof verzekeringsgeld uitgekeerd gekregen. Daarmee is het gestolen kunstwerk eigendom geworden van de verzekeringsmaatschappij.