Minister Grapperhaus prijst Zaanse aanpak Zwarte Pietendiscussie

Minister Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid prijst de aanpak van de burgemeester van Zaanstad, waar gisteren de landelijke intocht van Sinterklaas was. Burgemeester Hamming bracht voor- en tegenstanders van Zwarte Piet vorige week bijeen om te bespreken hoe er gedemonstreerd kon worden zonder het kinderfeest te verstoren.

Het is goed geweest dat hij de betrekkelijk kleine maar fanatieke groepen met elkaar in gesprek heeft gebracht, zei de minister in het tv-programma WNL Op Zondag.

Kinderfeest

Burgemeester Hamming (PvdA) zei over zijn aanpak eerder dat Zaanstad "erop gebrand was" een veilig kinderfeest te houden, "gecombineerd met vrijheid van meningsuiting". De landelijke intocht ging gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Zo werden bezoekers gefouilleerd.

Ook op andere plekken in het land verliep de aankomst van Sinterklaas over het algemeen gemoedelijk maar op sommige plekken was het onrustig. Over de schermutselingen tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet en confrontaties met de politie zei de minister dat die niet thuishoren in Nederland.

"Wangedrag, het gooien met dingen, daar treden politie en Openbaar Ministerie altijd tegen op. Sinterklaas is een kinderfeest, dat moet je niet verstoren", zei Grapperhaus.

Hij vindt dat discussies over de kleur van Zwarte Piet op andere momenten gevoerd moet worden. In verschillende steden, waaronder Utrecht, Tilburg en Amsterdam, is de intocht vandaag.