Nederlandse wachtlijst geestelijke hulp telt in totaal 88.500 mensen

Vooral voor de basiszorg bij psychische problemen staan er veel mensen in de wachtrij: 27.550. Voor persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen in het autismespectrum wachten mensen het langst, soms tot 8 maanden. Dat is bijna drie keer zolang als eigenlijk mag.

Wat vooral opvalt in alle cijfers is dat de 'gemiddelde wachttijd', die vaak wordt aangehaald door zorginstellingen, eigenlijk heel weinig zegt. Mensen die hulp zoeken voor een autisme-stoornis wachten 'gemiddeld' 19 weken. Maar dat verschilt in de praktijk nogal per regio. In Utrecht is het 35 weken, in Amstelland en de Meerlanden blijft het bij 8 weken.

Bovendien is het niet zo dat een lange wachtlijst ook automatisch een lange wachttijd betekent. Voor de ene zorgvraag gaat de doorstroom bijvoorbeeld sneller dan bij de andere, is het aanbod groter of begint er maar om een bepaalde tijd een nieuwe behandeling waar je terecht kan.