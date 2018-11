Argentinië kan gevonden onderzeeër niet bergen

Argentinië heeft niet de middelen om de onderzeeër te bergen die na een jaar is teruggevonden. Volgens minister van Defensie Aguad ontbeert het land de moderne technologie. Onduidelijk is of hij de financiële middelen heeft om hulp in te schakelen.

De ARA San Juan raakte vorig jaar vermist na meldingen over een defect aan boord. Gisteren maakte Argentinië bekend dat het wrak was teruggevonden, 600 kilometer uit de kust op een diepte van 900 meter.

Volgens het bedrijf dat de onderzeeër opspoorde, Ocean Infinity, is de romp van het vaartuig totaal vervormd. Ook zijn er wrakstukken te zien in een gebied van 70 meter en zijn de schroeven deels verdwenen in de zeebodem.