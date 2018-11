Hongaarse politie arresteert 'Nederlander met 15 illegalen in busje'

De gearresteerde chauffeur is volgens de politie een Nederlander. Hij is naar het politiebureau gebracht, verdere informatie is niet bekend.

VN-mensenrechtenteam vertrokken

Een dag voor de aanhouding bereikte de verhoudingen tussen Hongarije en de VN rondom immigratie een nieuw dieptepunt. Een team van mensenrechtenexperts kreeg naar eigen zeggen geen toegang tot de Hongaarse transitzone bij de grens met Servië. Het team besloot daarop het officiële bezoek gelijk af te blazen.

Asielzoekers worden in het grensgebied in het zuiden van Hongarije opgevangen in kampen. Daar moeten ze wachten totdat hun asielaanvraag wordt behandeld. Eerder dit jaar werd duidelijk dat sommige afgewezen asielzoekers dagenlang geen eten hadden gekregen.

De VN heeft "talloze geloofwaardige meldingen" dat asielzoekers in de kampen willekeurig gevangen worden gehouden. Het team wilde dat nader onderzoeken.

De Hongaarse overheid heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging dat de VN-experts niet welkom waren in de transitzone. Hongarije beschuldigde de VN eerder van het verspreiden van leugens over het land. Andersom heeft de VN forse kritiek op het strenge immigratiebeleid van premier Orbán.