Politie houdt bus Kick Out Zwarte Piet tegen bij Alkmaar

Een bus van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet is bij Alkmaar door de politie tegengehouden. De bus was vanuit Amsterdam onderweg naar de intocht van Sinterklaas in Den Helder.

Gisteravond hebben de gemeente, politie en Kick Out Zwarte Piet overleg gevoerd over het begeleid naar Den Helder rijden. Volgens de politie kon er met Kick Out Zwarte Piet geen overeenstemming bereikt over het tijdstip. Daarop meldde Kick Out Zwarte Piet dat ze niet met hun plan doorgingen, zegt de politie.

De actiegroep meldde vanochtend juist dat ze de demonstratie hebben afgeblazen vanwege de dreiging van mensen die de wegen naar Den Helder zouden blokkeren. De betogers spraken van "onredelijke eisen" die daardoor gesteld werden. Daarop werd de anti-Zwarte Piet-demonstratie afgeblazen, meldden ze.

De politie kreeg toch door dat de demonstranten onderweg waren naar Den Helder. Volgens een woordvoerder is om die reden de bus tegengehouden. Het is nog onduidelijk wat er met de bus gaat gebeuren.

Afgeblazen

Ook in andere plaatsen in Nederland zijn anti-Zwarte Piet-demonstraties afgeblazen. In Apeldoorn gaat een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet niet door, meldt de gemeente. Ook een demonstratie in Nijmegen gaat niet door.

In Hoorn zou een groep voor Zwarte Piet gaan betogen. Ook dat gaat niet door.