Anti-Zwarte Piet-activist vast na uitlatingen over sinterklaasintocht

De 40-jarige Meijerink werd in Utrecht opgepakt en zit nu vast, schrijft RTV Utrecht. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of hij tot na de intocht, morgenmiddag in Zaanstad, blijft vastzitten. Bij die intocht is hij sowieso niet welkom: samen met drie anderen heeft hij een gebiedsverbod opgelegd gekregen.

De activist heeft deze week zelf ook aangifte gedaan van bedreigingen op sociale media. De politie zegt ook die bedreigingen te onderzoeken.