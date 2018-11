Familie Van der Valk is 'bedroefd en opgelucht' na vondst lichaam Corrie

De familie Van der Valk is "diep bedroefd, maar ook opgelucht" dat de stoffelijke resten van Corrie van der Valk zijn gevonden in een anoniem graf in België. Dat schrijft Corries dochter Sandra namens de familie in een persverklaring.

Vandaag bracht de Belgische justitie naar buiten dat Van der Valk in 2001 is omgekomen bij een treinongeluk, en daarna in een anoniem graf is beland. In een gesprek met de Nederlandse politie is de familie vanmiddag verteld dat ze waarschijnlijk zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt.

Het aangetrouwde lid van de bekende horecafamilie verdween begin 2001 spoorloos. Over haar dood is veel gespeculeerd. De familie is blij dat er "een einde is gekomen aan een zeer lange periode van onzekerheid". In de verklaring staat ook dat alle geruchten en de overvloed aan media-aandacht de familie veel verdriet hebben gebracht.

Definitief afscheid

Van de Belgische justitie hebben de nabestaanden naar eigen zeggen nog niets gehoord. Ze zijn teleurgesteld dat ze details over de zaak hebben moeten vernemen via de media. "We hopen dat de Belgische justitie het stoffelijk overschot binnenkort zal vrijgeven om haar een eerbiedwaardige begrafenis te geven en definitief afscheid van haar te nemen."