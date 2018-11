'Lichaam Corrie van der Valk na 17 jaar gevonden'

Na zeventien jaar is er een einde gekomen aan de onduidelijkheid over de vermissing van Corrie van der Valk. Volgens De Telegraaf heeft de horecafamilie gisteravond te horen gekregen dat ze in een graf in Belgiƫ ligt en al vlak na haar vermissing is overleden. Ze was toen 58 jaar.

Het is nog steeds niet duidelijk wat er met haar is gebeurd. Maar zelfmoord wordt niet uitgesloten, zegt een familielid in de krant. "We zijn bedroefd, maar ook opgelucht dat er na zo veel jaar duidelijkheid is."

Corrie van der Valk was getrouwd met Nico van der Valk, achterneef van pater familias Gerrit van der Valk. Ze werkte samen met haar man in de Van der Valk-vestiging in Nuland en woonde in de Gelderse plaats Nederasselt.

Doodverklaard

Op 7 januari 2001 dronk ze 's ochtends nog een kop koffie met haar man en daarna werd ze niet meer gezien. Toen ze drie weken later niet op een verjaardagsfeest kwam, sloegen haar kinderen alarm. Nico van der Valk werd korte tijd als verdachte gezien. De twee hadden elk hun eigen leven, maar waren niet officieel gescheiden.

In 2002 werd het politieonderzoek naar de vermissing stopgezet. Zes jaar later werd Corrie van der Valk officieel doodverklaard.

De familie Van der Valk komt later vandaag met een verklaring.