Juiste artiest, juiste werk en wallpower: daarom kost deze Hockney 90 miljoen

Is het een terechte prijs, het recordbedrag van 90 miljoen dollar voor een schilderij van David Hockney? Olav Velthuis moet even lachen. "Dat is een lastige vraag."

Velthuis doet als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de economische waarde van kunst. Vaak is dat een samenspel van verschillende factoren: de juiste kunstenaar, het juiste werk en "wallpower".

Het helpt dat de 81-jarige Brit hot is. Een overzichtstentoonstelling trok veel bezoekers naar de Tate Gallery in Londen, het Centre Pompidou in Parijs en het New Yorkse Metropolitan Museum of Art. "Dat heeft zijn reputatie enorm versterkt. Hij staat volop in de aandacht."

"Als je vijf jaar geleden aan experts had gevraagd wie de belangrijkste vijf of tien levende kunstenaars zijn, dan zou David Hockney daar niet per se tussen hebben gestaan. Dat zou nu zomaar eens anders kunnen zijn", vermoedt Velthuis.