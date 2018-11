Nederlandse stichting doneerde nog meer aan AfD

De Nederlandse stichting Identiteit Europa blijkt nog meer geld te hebben gegeven aan de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland. Gisteren werd bekend dat de stichting begin dit jaar 150.000 euro heeft overgemaakt aan de AfD-afdeling Bodensee, het kiesdistrict van partijvoorzitter Alice Weidel. Onderzoek door Der Spiegel en de ARD wijst uit dat ook het kiesdistrict in Noordrijn-Westfalen 2,5 jaar geleden 49.000 euro heeft gekregen.

De donaties zijn terugbetaald, omdat de bron ervan volgens de partij niet duidelijk was. Donaties van anonieme bronnen aan politieke partijen zijn in Duitsland niet toegestaan.

Onduidelijk is wie precies achter de betalingen van Identiteit Europa zitten. De stichting staat op naam van de Nederlandse zakenmannen Charles en Floris Berkhout. In 2015 richtten ze de stichting op omdat ze bang waren dat de Europese identiteit werd bedreigd.

Eigen geluid

De oprichters gaven gisteren in verschillende media een reactie op hun donaties. Tegen het FD zei Floris Berkhout de stichting te hebben opgericht om een eigen geluid te laten horen, "gezien alle invloeden van buitenaf en de onbelemmerde immigratie".

Het geld komt volgens Berkhout niet geheel uit eigen zak, maar van anonieme donoren. "Ik ben niet van plan dat openbaar te maken. Het is een private stichting en dat moet het ook blijven", zegt hij tegen Der Spiegel. Hij bevestigt wel dat de donateurs niet uit Duitsland komen.

Donaties uit EU-landen zijn in Duitsland in principe toegestaan, maar als die hoger zijn dan 50.000 euro moeten ze onmiddellijk worden gemeld. Ook moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt.

'Niets illegaals'

Volgens de AfD is er niets illegaals gebeurd. De donaties zijn allemaal teruggegeven, al was dat met enige vertraging. Een Zwitserse gift is pas drie maanden na binnenkomst teruggestort.

Die vertraging kan de AfD nog in de problemen brengen. Het Openbaar Ministerie wil om deze reden een onderzoek starten naar partijvoorzitter Weidel. Daarvoor moet nog wel haar parlementaire immuniteit worden opgeheven.