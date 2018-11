Onderzoek naar AfD-voorvrouw Weidel om illegale campagnedonaties

De Duitse justitie gaat onderzoek doen naar AfD-fractievoorzitter Alice Weidel. Ze wordt verdacht van het aannemen van illegale campagnedonaties. Om het onderzoek mogelijk te maken moet haar parlementaire onschendbaarheid worden opgeheven.

Vorig jaar zomer ontving een lokaal AfD-kantoor 130.000 euro van een anonieme partij uit Zwitserland. Volgens de Duitse wet zijn partijdonaties van buiten de Europese Unie alleen toegestaan als de donateur een EU-burger is.

Zwitserse media melden dat de donatie kwam van een Zwitserse firma. Duitse media zeggen dat Weidel een deel van het geld gebruikte voor advertenties op sociale media en om te procederen tegen journalisten in de campagneperiode.

De rechts-populistische partij bevestigt dat Weidel het geld gebruikte om rekeningen te betalen, maar stelt dat ze het terugvorderde toen aan de herkomst van het geld werd getwijfeld.

150.000 euro

De partij maakte daarnaast bekend dat het het Duitse parlement op de hoogte heeft gesteld van een andere donatie, van 150.000 euro, van een Belgische organisatie genaamd Stichting Identiteit Europa.

Volgens AfD werd die donatie in februari ontvangen, maar drie maanden later teruggestuurd omdat de identiteit en motivatie van de donateur "niet zonder twijfel" konden worden vastgesteld. Volgens de partij heeft Weidel in beide gevallen geen regels overtreden.