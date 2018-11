'Eindelijk einde mysterie' na vondst lichaam Van der Valk

Koolhoven deed na de verdwijning van Corrie nog lange tijd onderzoek naar de zaak. Na tips van lezers bezocht hij enkele plekken in de Marokkaanse woestijn en de bossen bij de grens met Duitsland, waar Van der Valk zou zijn gezien. Uit zijn onderzoek kwam niet naar voren dat ze in Wallonië was.

Koolhoven noemt het bizar dat een vermiste vrouw uit zo'n bekende horecafamilie destijds in een buurland als ongeïdentificeerd lichaam is begraven. Ook omdat in 1982 de echtgenote van hotelmagnaat Gerrit van der Valk was ontvoerd. Pas onlangs zijn in België anonieme graven geopend voor dna-onderzoek en was er een match met het dna van Corrie van der Valk.

Zo'n 100 kilometer verderop

Het laat zien hoe de politiediensten in België en Nederland langs elkaar heen werkten, zegt Peter R. de Vries: in 2002 was het internet minder wijdverbreid, deelden de politiediensten minder en waren er minder mogelijkheden tot dna-onderzoek.

Nederasselt ligt hemelsbreed op ongeveer 100 kilometer van de Belgische grens. "Terwijl in Nederland de kranten bol stonden met nieuws over haar verdwijning, zat men in België blijkbaar met een lijk dat men niet kon thuisbrengen."

Wat er precies met Corrie van der Valk is gebeurd, is niet duidelijk. Een familielid zegt in De Telegraaf dat zelfmoord niet wordt uitgesloten. Dat haar stoffelijk overschot nu in België is gevonden, noemt Peter R. de Vries een "bijzonder moment". "Ik dacht: eindelijk toch een einde aan dit mysterie."