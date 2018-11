President Frans-Polynesië erkent leugens over kernproeven

President Fritch van Frans-Polynesië heeft in het parlement in Tahiti erkend dat de bevolking dertig jaar lang is voorgelogen over de gevaren van de kernproeven die daar werden gehouden. Tussen 1960 en 1996 hield Frankrijk in het overzeese gebiedsdeel in de Zuidelijke Stille Oceaan 193 proeven met atoombommen.

De beelden van de paddenstoelwolk die opsteeg boven het atol Mururoa leidden steeds vaker tot internationale protesten. In 2010 maakte de Franse regering honderden miljoenen euro's vrij om de bewoners van Frans-Polynesië te compenseren. Het geld was ook bestemd voor Algerije, waar eveneens kernproeven werden gehouden.

"Ik kan er niet verbaasd over zijn dat ik al dertig jaar een leugenaar genoemd word. We logen tegen de bevolking dat de kernproeven schoon waren. We logen", luidde de verklaring van president Edouard Fritch. Onbekend is wat Fritch tot deze schuldbekentenis bracht.

Het Amerikaanse persbureau AP kreeg desgevraagd geen reactie van de Franse regering op de uitlatingen van Fritch.

Radioactieve straling

De klokkenluider Bruno Barrillot, die vorig jaar overleed, onthulde dat schildklierkanker en leukemie buitensporig vaak voorkomen onder de 280.000 inwoners van Frans-Polynesië.

Twee jaar geleden bezocht president Hollande Frans-Polynesië. Hij erkende bij die gelegenheid dat de kernproeven een schadelijke invloed hebben gehad op de gezondheid van mensen en op het milieu. Maar hij prees ook de bijdrage die Frans-Polynesië heeft geleverd aan het feit dat Frankrijk een internationale kernmacht werd.

Drie jaar daarvoor meldden Franse kranten aan de hand van vrijgegeven officiële documenten dat de kernproeven veel schadelijker waren dan de autoriteiten hadden toegegeven.

Tahiti, het bekendste Polynesische eiland dat vaak is vastgelegd op de schilderijen van Paul Gauguin, was blootgesteld aan radioactieve straling die 500 keer zo hoog was als het maximaal toegestane niveau.