Kerken op Tholen willen geen regenboogvlag en niet winkelen op zondag

22 van de 33 kerken op Tholen protesteren fel tegen het hijsen van de regenboogvlag en de zondagsopening van een aantal toeristenwinkels. In een paginagrote advertentie in de lokale Eendrachtbode schrijven ze dat daarmee de "christelijke normen en waarden op Tholen aan de kant worden geschoven".

De gemeenteraad van Tholen stemde vorige maand in met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day, de dag dat homo's voor hun geaardheid kunnen uitkomen. Tegelijkertijd kregen winkels die veel (watersport-)toeristen trekken de gelegenheid om op zondag open te gaan.

In de advertentie roept een groot aantal van de kerken nu op om die twee besluiten terug te draaien. "Er worden grenzen verlegd en christelijke normen en waarden, die altijd gemeengoed waren binnen onze gemeente, aan de kant geschoven. Daar maken we ons als kerken grote zorgen over". zo staat te lezen in de Eendrachtbode, Nieuwsblad voor Tholen en Sint Philipsland. Op Tholen wonen ruim 25.000 mensen.

In strijd met de bijbel

Volgens de kerkenraden, van gereformeerde, oud gereformeerde en hervormde gemeenten, is er geen andere relatie dan die tussen man en vrouw. Het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day gaat in "tegen de gelijkheid in van de Bijbelse scheppingsorde."

De kerkenraden geven in de brief aan dat ze tegen elke vorm van discriminatie zijn en dat ieder inwoner van Tholen zich geaccepteerd moet voelen in de gemeente, aldus Omroep Zeeland.

De kerken hekelen ook de zondagopenstelling van een beperkt aantal winkels. Die zou ingaan tegen het vierde gebod uit de bijbel. De kerken zeggen dat de rustdag "juist een geschenk is om te koesteren in deze onrustige tijden".