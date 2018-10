Zeeland als laatste overstag met de regenboogvlag

Als laatste provincie in Nederland hangt nu ook de provincie Zeeland de regenboogvlag uit. Dat gebeurt volgende week donderdag op Coming Out Day. In de andere provincies gebeurt dat al jaren. "Het is gewoon logisch om te doen", zegt een woordvoerder van de provincie tegen Omroep Zeeland.

Coming Out Day is sinds 2009 een jaarlijks evenement op 11 oktober. Het is de bedoeling dat homo's, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (lhbt-ers) dan gemakkelijker voor hun seksuele voorkeur kunnen uitkomen. Onder het motto 'kom uit de kast!' zijn er op scholen, maar ook bij bedrijven en in de horeca bijeenkomsten en kringgesprekken.

Ter ondersteuning wordt op veel plekken de regenboogvlag uitgehangen. De provincie Zeeland was altijd een uitzondering. Dat veranderde toen GroenLinks eerder dit jaar met een motie kwam om Zeeland tot regenboogprovincie uit te roepen. De motie kreeg een nipte meerderheid. Gisteren gingen ook Gedeputeerde Staten overstag.

Geen kerntaak

SGP-gedeputeerde Harry van der Maas blijft als enige tegen. Hij zei eerder dat de bestrijding van lhbt-discriminatie niet hoort "tot de kerntaken van de provincie". Van der Maas is vanochtend niet bereikbaar voor commentaar, maar het officiële standpunt van de SGP is dat op grond van de bijbel "geen goedkeuring kan worden gegeven aan de homoseksuele praktijk". De SGP verzet zich ook tegen "de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht, omdat het huwelijk een unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw is".

Het besluit van de provincie betekent niet dat ook alle gemeenten in Zeeland meedoen. Schouwen-Duiveland, Tholen en Reimerswaal hebben al aangekondigd de regenboogvlag buiten de deur te houden.