Geheime aanklacht tegen Julian Assange opgedoken in VS

In de Verenigde Staten is een geheim gehouden aanklacht tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange opgedoken. Volgens de krant The Washington Post zat het document tussen rechtbankstukken in andere zaken.

Het is niet duidelijk wie de aanklacht heeft ingediend en wat de inhoud ervan is, maar waarschijnlijk is Assange aangeklaagd door de Amerikaanse autoriteiten.

Hij wordt door de Verenigde Staten verantwoordelijk gehouden voor het openbaar maken van geheime documenten over de Amerikaanse rol in de oorlogen in Afghanistan en Irak.

Verkrachting

De Wikileaks-oprichter zit al meer dan zes jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij was daarnaartoe gevlucht om te ontkomen aan uitlevering aan Zweden, en mogelijk vandaar aan de Verenigde Staten.

Assange wordt in Zweden verdacht van verkrachting van twee vrouwen, maar het land besloot vorig jaar om het strafrechtelijk onderzoek in die zaak te stoppen, omdat het er niet naar uit zag dat Assange op korte termijn aan Zweden zou worden uitgeleverd.