Defensieminister: Nederland wil nog steeds geen Europees leger

Merkel zei dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg dat de Europese landen het ieder te veel op eigen houtje doen en dat dat niet efficiënt is. "Ik wil een echt Europees leger, niet alleen een eenheid die we zo af en toe kunnen inzetten." Een paar dagen daarvoor pleitte Macron voor een echt leger, omdat Europa zich nu onvoldoende zou kunnen beschermen.

Premier Rutte heeft steeds gezegd dat Nederland voorstander is van vergaande samenwerking. Dat gebeurt bijvoorbeeld met België en de F-16's, en Duitsland met tankeenheden. Ook is het kabinet in bepaalde gevallen voor gezamenlijke inkoop van wapens. Maar een Europees leger kan dus niet op Nederlandse steun rekenen.