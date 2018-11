Merkel krijgt applaus en boegeroep om oproep Europees leger

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil een Europees leger. "Zo kunnen we de wereld laten zien dat er nooit meer oorlog komt in Europa."

Merkel zei dat in het Europees Parlement in Straatsburg, twee dagen na de grote herdenking in Parijs van het eind van de Eerste Wereldoorlog. "Ik wil een echt Europees leger, niet alleen een eenheid die we zo af en toe kunnen inzetten", zei Merkel.

De bondskanselier wil niet de bevoegdheden en het bestaansrecht van de NAVO ter discussie stellen. "Het gaat me er om dat we efficiënter zijn."

'Europese ziel staat onder druk'

Ze vergeleek het aantal wapensystemen van de Europese Unie met die in de Verenigde Staten. "Wij hebben meer dan 160 systemen, in de VS zijn dat er maar 55. In Europa doet iedereen het op eigen houtje, maar in een tijd dat elke euro telt moeten we het beter doen. Ik stel de NAVO niet ter discussie, maar ik wil meer en beter samenwerken."

Merkel had het in haar toespraak over de ziel van Europa. "Die ziel staat onder druk, maar daar moeten we weerstand aan bieden." Het gaat volgens haar om tolerantie en respect. "Tolerantie is de ziel."

Haar toespraak wordt door Brusselse waarnemers gezien als een voorschot op haar erfenis. Merkel maakte ook excuses voor de migratiecrisis. "We hebben te veel tijd nodig gehad om te beseffen dat het niet alleen een Duitse crisis was, maar juist een Europese. Dat hebben we niet goed gedaan."

Boegeroep

De rede van Merkel werd geregeld onderbroken door luid applaus, maar ook door boegeroep. Op het moment dat de voorzitter wilde ingrijpen zei Merkel dat ze er wel tegen kon. Ze benadrukte dat in een parlement alles mag worden gezegd.

Bekijk hier hoe het Europees Parlement reageerde op het plan van Merkel: