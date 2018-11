Homo-mishandelaar krijgt 5,5 jaar cel in hoger beroep

Een man die vorig jaar zomer in Amsterdam twee homo's mishandelde, heeft in hoger beroep 5,5 jaar cel gekregen. Dat is flink hoger dan de 40 maanden gevangenisstraf die de rechtbank had opgelegd. De verdachte was zelf in hoger beroep gegaan.

De man is veroordeeld voor twee keer poging tot doodslag op het Damrak. Verder acht het hof bewezen dat de verdachte de twee slachtoffers aanviel vanwege hun geaardheid.

Drie andere verdachten kregen eerder tot 28 maanden cel.

De twee slachtoffers liepen samen met twee vrienden door het centrum van Amsterdam naar het Centraal Station. Een van de vrienden was gekleed als dragqueen, schrijft AT5.

In een straat met veel homobars kwam het eerst tot een scheldpartij. Zo werd volgens NH Nieuws onder meer "Jullie homo's moeten doodgaan. Waarom zijn jullie gay?" tegen de slachtoffers geroepen.

Later op het Damrak werden de twee mannen aangevallen en kregen ze meerdere trappen en klappen tegen het hoofd. De slachtoffers hebben daar zowel psychische schade als schade aan het gebit aan overgehouden. De man moet daarom ook aan beide slachtoffers medische kosten en smartengeld betalen.