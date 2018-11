May blijft brexit-deal verdedigen: 'Dit is het beste voor het land'

De Britse premier May heeft op een persconferentie nogmaals gezegd dat het deze week bereikte brexit-akkoord met de Europese Unie het beste is voor haar land. Ze deed dat na een dag waarop ze sterk onder vuur lag in het Lagerhuis en er binnen haar eigen Conservatieve Partij een actie werd begonnen om haar ten val te brengen.

May somde op de persconferentie meerdere argumenten op waarom de deal in het belang is van het Verenigd Koninkrijk. Ze wees onder meer op het handhaven van de open grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Ook voor de werkgelegenheid is het akkoord goed, zei May.

De deal verzekert ons van een "geweldige toekomst", sprak ze. Omgekeerd zou het afkeuren van het akkoord het Verenigd Koninkrijk op "een pad van grote onzekerheid" brengen.

Over het vertrek van een aantal kabinetsleden zei ze dat ze dat betreurt. Ze is vastbesloten om op dezelfde weg door te gaan, omdat ze daarmee volgens haar de wens van de kiezer volgt. Een nieuwe brexit-bewindspersoon, na het opstappen van minister Raab, is er nog niet.