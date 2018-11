Britse politieke kopzorgen rond brexit bezorgen financiële markten hoofdpijn

De oplopende politieke spanningen rond de brexit-deal zorgen voor dalende koersen op de financiële markten. Het Britse pond is fors in waarde gedaald, de koers van sommige Britse banken ging onderuit en de Europese beurzen leveren rond een half procent in. Eurobeurzen zijn nogal beducht voor een harde brexit.

De koers van het Britse pond daalde in de loop van de dag met bijna twee procent naar 1,12 euro. De Britse beurs eindigde uiteindelijk net niet met verlies, maar de brexitzorgen raakten de koersen van banken, bouwbedrijven en retailers wel hard. Een no deal-brexit leidt tot een goedkoper Brits pond en hogere prijzen, en raakt bedrijven, consumenten en investeerders.

Klappen

Vooral de twee zwakste systeembanken Royal Bank of Scotland en Barclays leverden in. RBS verloor 9,5 procent, Barclays ruim 4 procent. De twee banken kwamen onlangs ook al niet best uit de stresstesten voor banken en zakten bij een crisisscenario door de vereiste buffers.

RBS reserveerde in het derde kwartaal wel ruim 100 miljoen euro voor "toegenomen economische onzekerheden", lees brexit. "Het risico op een wanordelijke brexit is groter geworden", lichtte financieel directeur Katie Murray van de bank toe. RBS is sinds de financiële crisis net als ABN Amro grotendeels in staatshanden. De Britse overheid bezit nog 62 procent van de aandelen.

Barclays vond het niet nodig om een brexit-voorziening te treffen, ook al zouden de klanten van de bank weleens klappen kunnen krijgen bij een harde brexit, zo klonk het.