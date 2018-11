RAI Vereniging: kilometerheffing op basis van uitstoot

Automobilisten moeten een prijs per kilometer gaan betalen op basis van de CO2-uitstoot van hun auto. Dat bepleit de belangenclub van autofabrikanten en -importeurs, RAI Vereniging, die zich al langer uitspreekt voor een vorm van rekeningrijden.

Volgens RAI Vereniging moet het huidige stelsel van autobelastingen op de schop om de klimaatdoelstellingen te halen. Nu betalen autobezitters nog belasting over de aanschaf (bpm) en over het bezit van hun auto, de motorrijtuigenbelasting (mrb).

De RAI Vereniging stelt dat een kilometerprijs op basis van de CO2-uitstoot van auto's niet alleen beter is voor het milieu, maar ook de manier is om de belastinginkomsten op peil te houden en tegelijk de files terug te dringen.

Scheefgroei

In 2030 moeten personenauto's ongeveer 23 procent minder CO2 uitstoten dan in 2017. Om dat te bereiken wil het kabinet dat er meer emissievrije auto's komen, zoals elektrische auto's en auto's die rijden op waterstof.

Maar RAI Vereniging denkt dat daarmee de uitstoot niet genoeg wordt teruggedrongen. Bovendien kost het beleid de schatkist tot 2030 een kleine 11 miljard euro, nog afgezien van de teruglopende inkomsten uit btw en accijns op fossiele brandstoffen

"Het betekent dat de 'fossiele rijders' zoals dat in de ogen van het kabinet heet - de mensen die op diesel, lpg en benzine rijden - sowieso de rekening gepresenteerd krijgen van degenen die elektrisch rijden", zei RAI-voorzitter Steven van Eijck in het NOS Radio 1 Journaal. "Er komt een scheefgroei aan."

Nu geldt nog dat hoe meer koolstofdioxide een auto uitstoot, hoe meer bpm en mrb de eigenaar betaalt. "Betalen naar gebruik is eerlijker en levert een groter maatschappelijk voordeel op", aldus Van Eijck, die overigens impopulaire termen als 'rekeningrijden' en 'kilometerheffing' vermijdt.

Hete aardappel

Maar de kans dat dit kabinet het voorstel van RAI Vereniging overneemt is klein. In het regeerakkoord staat dat er deze kabinetsperiode geen systeem van rekeningrijden komt. Het voornemen is wel om zoiets "zo spoedig mogelijk" in te voeren voor het vrachtverkeer, maar het kabinet heeft al laten weten dat dat in elk geval niet de komende vijf jaar gebeurt.

"Ze schuiven de hete aardappel steeds voor zich uit in Den Haag", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Het klopt wel dat de inkomstenstroom van de overheid uit autorijden op een gegeven moment opdroogt. Dat betekent dat het twijfelachtig is of het goedkoper wordt. De overheid zal echt iets nieuws moeten bedenken om die miljarden binnen te krijgen."