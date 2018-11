Zzp-organisaties blij dat er geen verplicht pensioen komt

Ondernemersorganisaties Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland zijn blij dat er in het pensioenakkoord geen afspraken komen over de anderhalf miljoen zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel).

Vandaag werd bekend dat er geen regeling voor een verplicht of vrijwillig zzp-pensioen komt in het aanstaande pensioenakkoord. De partijen komen daar niet uit. Werkgevers, werknemers en pensioenfondsen onderhandelen al jaren over een nieuw pensioenstelsel.

Zelf pensioenopbouw bepalen

Volgens Charles Verhoef, voorzitter van Zelfstandigen Bouw, willen zzp'ers graag zelf bepalen of en hoe ze pensioen opbouwen. Hij is blij met de uitkomst, maar betreurt het dat organisaties die zzp'ers vertegenwoordigen niet aan tafel zitten bij de pensioenonderhandelingen.

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, vindt het arrogant dat er niet formeel gepraat wordt met zzp'ers terwijl er wel over ze gepraat wordt. Hij zou best in gesprek willen met de pensioenfondsen over aanpassingen die het zzp'ers mogelijk maken om vrijwillig mee te doen.

Beleggen en woningbezit

Zowel Verhoef als Post zegt dat veel zzp'ers op hun eigen manier voor hun pensioen sparen. Bijvoorbeeld door te beleggen of door eigenwoningbezit.

Dat zzp'ers met een heel laag inkomen in de platform-economie, zoals bezorgers van maaltijden en pakjes of Uber-chauffeurs, niet kunnen sparen erkent Post. Maar volgens hem zijn dat ook geen echte ondernemers. Hij vindt dat de vakbonden meer moeten opkomen voor deze groep.