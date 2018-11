Verwoestende bosbranden Californië zo groot als regio Utrecht

48 doden en duizenden verwoeste huizen: de bosbranden in Californië zijn de dodelijkste ooit de Amerikaanse staat. Vooral het noorden is zwaar getroffen. Ook in het zuiden, aan de westkust in de buurt van Los Angeles, vechten brandweerlieden tegen de vlammen.

Het vuur grijpt snel om zich heen. Tienduizenden hectare grond zijn al verwoest. Het aantal vermisten is onduidelijk, maar stond gisteren nog op ruim 200.

Camp Fire

Het vuur bij het stadje Paradise woedt het hevigst. De Camp Fire brak uit in de ochtend 8 november. Het is er droog en door de harde wind hebben de vlammen in minder dan een week een gebied van 546 vierkante kilometer verwoest, een gebied zo groot als de stad Utrecht met alle voorsteden en buitengebieden erbij: