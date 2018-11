Dodental branden Californië loopt op, rook in Malibu opgetrokken

Enkele duizenden inwoners in het door bosbranden geteisterde Californië mogen weer terug naar huis. De autoriteiten hebben een gebied in het zuiden van de staat vrijgegeven waar de kustplaats Malibu onder valt.

De brandweer waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken en dat brandhaarden weer kunnen oplaaien. "We hebben nog steeds te maken met ongelooflijk moeilijke omstandigheden", zei de brandweerchef van het naastgelegen Ventura County. Tienduizenden mensen zijn nog elders ondergebracht.

De Amerikaanse staat Californië wordt geteisterd door meerdere grote bosbranden. De dodelijkste brandhaarden bevinden zich in het noordelijkste deel.

Zo werd de plaats Paradise in Butte County bijna volledig verwoest. Zo'n 77.000 huizen brandden af. De brand in het noorden was al aangemerkt als de dodelijkste bosbrand ooit in Californië; het dodenaantal is nu verder opgelopen naar 48.

Honderden mensen worden nog vermist.