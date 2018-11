Liquidatie met vier doden uitzonderlijk in Nederland

Drie liquidaties tegelijkertijd

De meest opmerkelijke zaak waarbij drie mensen in een keer werden vermoord, was in 2004. Bij de Limburgse afdeling van de Hells Angels werden drie leden in het clubhuis in Oirsbeek doodgeschoten. Ze werden doorzeefd met kogels teruggevonden in een beek bij Echt. De moord had vermoedelijk te maken met een grote cocaïnediefstal.

Een andere grote liquidatie was in 2005, in een café in Rotterdam. Vier overvallers kwamen het café binnen, bonden enkele bezoekers vast en schoten de barman en twee klanten dood. Ook deze zaak leek te gaan om een afrekening.

'Absoluut dieptepunt'

Een grote liquidatiezaak als die in Enschede, waarbij slachtoffers op dezelfde plek en hetzelfde tijdstip worden doodgeschoten, is opmerkelijk. Enschede heeft wel vaker te maken gehad met geweld in de afgelopen jaren, maar dat er op een dag vier dode mensen worden aangetroffen, noemt burgemeester Onno van Veldhuizen "een absoluut dieptepunt in de stad".