Brexit-akkoord: 'Britten kunnen langer in douane-unie blijven'

De Britse premier May hoopt dat haar ministers vandaag instemmen met het voorlopige brexit-akkoord. Om 15.00 uur begint het kabinetsberaad daarover op 10 Downing Street.

Intussen zijn via Britse media details uit de conceptversie uitgelekt. "Bronnen melden dat er een akkoord is over een backstop", zegt correspondent Suse van Kleef in het NOS Radio 1 Journaal. Dat is een soort verzekeringspolis voor als het definitieve akkoord over de scheiding er niet op tijd ligt. "Dat houdt in dat de Britten tijdelijk langer in de douane-unie blijven, zodat er geen controle aan de grens hoeft te komen voor goederen."

Noord-Ierse grens

Op de vraag of de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft na brexit, is nog geen antwoord. "De oplossing voor dat struikelblok is nog niet bekend, dat horen we hopelijk vandaag", zegt Van Kleef.

Verder was eerder al bekend dat de Britten 40 miljard euro aan de EU betalen vanwege de brexit. Ook blijven de rechten van de 3 miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk - en andersom van de 1 miljoen Britten in de EU - ongeveer hetzelfde.