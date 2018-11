Politie gaat beveiligers inzetten om illegaal vuurwerk te bewaken

De politie gaat beveiligers inschakelen om in beslag genomen illegaal vuurwerk te bewaken, tot het door een transporteur kan worden opgehaald. Agenten hoeven dan zelf geen zwaar vuurwerk meer te vervoeren en op te slaan op politiebureaus.

Deze afspraak is gemaakt met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt vakbond ACP. De bond had al voorgesteld om particuliere beveiligers in te zetten na een vuurwerkvondst.

De politie in Oost-Brabant heeft daarmee een proef gedaan, die volgens de ACP goed beviel. Daarom worden de beveiligers in het hele land ingezet.

Als nu vuurwerk wordt gevonden, kunnen agenten een foto maken en doorsturen naar een specialist. Die beoordeelt of het veilig is om het vuurwerk zelf te vervoeren, of dat het moet blijven liggen tot er gespecialiseerd transport is.

In dat laatste geval is er binnen een uur een beveiligingsbedrijf om de bewaking van de politie over te nemen. Agenten kunnen dan weer verder met hun werk.

Gevaarlijk

Bij de politie is al jaren discussie over het vervoer en de opslag van zwaar illegaal vuurwerk. Agenten vinden het te gevaarlijk om zelf mee rond te rijden. Bovendien heeft de politie in het hele land maar één container die aan de vereisten voldoet om de zwaarste categorie vuurwerk veilig op te slaan.

Vorig jaar kwam de politie met een tijdelijke oplossing. Agenten konden kleine hoeveelheden vuurwerk naar bepaalde politiebureaus brengen, waar het in speciale zakken werd bewaard in afwachting van een transporteur. Bij een grote partij moest de politie op locatie wachten op transport, iets dat agenten veel tijd kostte.

De regeling was dan ook onuitvoerbaar, zeiden vakbonden en de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie. Deze zomer trok de ondernemingsraad nog aan de bel, omdat een definitieve oplossing uitbleef.

Kosten

Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP, noemt de nieuwe werkwijze "een goede zet". Ook de COR is tevreden met de hulp van vuurwerkbewakers.

De kosten voor de particuliere beveiliging, naar schatting enkele tonnen, zijn voor rekening van het ministerie. Van de Kamp vindt dat uiteindelijk de eigenaren van het illegale vuurwerk zouden moeten betalen.

"Je moet de kosten kunnen verhalen op de verdachten", zegt de ACP-voorzitter. "Anders draait de samenleving ervoor op."