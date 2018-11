Rotterdam wil 3000 prefab-huurwoningen in strijd tegen woningnood

Rotterdam gaat tussen de 1500 en 3000 kant-en-klare huurwoningen neerzetten in de stad. De gemeenteraad heeft gisteravond een motie van de PvdA hierover aangenomen.

De prefab-appartementen met een huur van zo'n 600 euro moeten de druk op de woningmarkt verlichten. De PvdA hoopt dat alleenstaanden, starters, leraren en politieagenten van de woningen profiteren.

Het is de bedoeling dat de appartementen worden neergezet op plekken die al zijn aangewezen voor woningbouw, maar nog niet zijn ontwikkeld. Volgend jaar moeten de eerste tijdelijke woningen worden geplaatst. Ze mogen maximaal tien jaar blijven staan.

In onder meer Amsterdam en Leiden staan al zulke wooncomplexen. Meestal worden ze gebouwd en verhuurd door woningcorporaties.

Voorrang op andere woningzoekenden

In de raad is ook een motie van de SP aangenomen om docenten een urgentieverklaring te geven als ze een huis zoeken in Rotterdam. Met zo'n verklaring krijgen ze voorrang op andere woningzoekenden.

Ook stemde de raad in met een motie om ouderen te stimuleren om sneller door te stromen naar een kleiner huis.