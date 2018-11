Zorgtoeslag volgend jaar maximaal 50 euro omhoog

Net als de zorgpremies gaat ook de zorgtoeslag volgend jaar omhoog. Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de maximale toeslag met vijftig euro per jaar (ongeveer vier euro per maand), zegt minister Bruins voor Medische Zorg.

Zorgtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de zorgkosten voor mensen met een laag inkomen. Volgend jaar gaan de premies gemiddeld met zes euro per maand omhoog, dus die stijging wordt niet helemaal gecompenseerd. Volgens Bruins komt dat doordat ook de lonen stijgen en er dus meer zelf bijgedragen moet worden.

Forse verschillen in premies

Maar met goed vergelijken tussen verschillende zorgverzekeraars kunnen mensen toch gunstig uit zijn, benadrukt Bruins. Hij wijst erop dat er forse verschillen zijn in de premies. "Dat kan zomaar twintig euro of meer per maand schelen. Ik zou zeggen: gebruik de komende periode om goed te kijken wat de beste verzekering is voor de beste prijs."

Vorig jaar oriƫnteerde ongeveer twintig procent van de mensen zich op een overstap naar een andere verzekeraar. Bruins hoopt dat het er dit jaar meer worden.

De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens gaat volgend jaar met ongeveer 16 euro per maand omhoog. Dat is iets meer dan de stijging van de gemiddelde premie.