Rutte schuift aan bij onderhandelingen pensioenakkoord

Premier Rutte is maandagavond aangeschoven bij de onderhandelingen over hervorming van het pensioenstelsel. Bronnen in Den Haag bevestigen het bericht hierover in De Telegraaf.

Naar verluidt heeft de minister-president er bij werkgevers en werknemers op aan gedrongen om snel tot een akkoord te komen. De onderhandelingen zitten al een poosje muurvast.

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft zich de afgelopen weken ook een paar keer met de onderhandelingen bemoeid. Hij was er gisteravond ook bij.

Hij zou in september de handreiking hebben gedaan om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen dan nu nog de bedoeling is.

Vakbonden ontevreden

Met name de vakbonden zijn ontevreden over wat er nu op tafel ligt. Zij vinden onder meer dat er te weinig gedaan wordt voor mensen met fysiek zware beroepen.

Om vervroegde uittreding van die groep mogelijk te maken, zou Koolmees bereid zijn de boete op vertrekregelingen voor oudere werknemers te verlagen. De vakbonden willen de boetes helemaal van tafel hebben.

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel slepen zich al jaren voort en zouden nu al geruime tijd in de eindfase zitten.