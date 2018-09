'Kabinet bereid om AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen'

Tot nu toe hield Koolmees vast aan 67 jaar in 2021 omdat hij een inhaalslag wilde maken. Sinds de invoering van de AOW in 1956 is de pensioenleeftijd 65 geweest, terwijl de levensverwachting ondertussen flink steeg.

Met zijn tegemoetkoming ter waarde van 500 miljoen euro zou het kabinet met name de vakbond FNV over de streep willen trekken. Het overleg over een pensioenakkoord verloopt tot nu toe heel stroef.