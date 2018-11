Tata Steel maakt samenstelling hinderlijke grafietregen bekend

Tata Steel heeft gisteravond de samenstelling van de grafietregen in Wijk aan Zee vrijgegeven. Het dorp klaagt al langer over de deeltjes die uit de staalfabriek neerdalen.

De gemeente Beverwijk stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de mogelijke gezondheidsrisico's van de grafietdeeltjes. Het grafiet ligt op auto's en huizen, maar komt ook binnen.

Op 20 september is een monster van de grafietregen genomen van een auto in Wijk aan Zee. Het neergedaalde materiaal bleek voor 18 procent te bestaan uit grafiet, een koolstof die onder meer ontstaat als cokes met teer wordt vermengd en die ook gebruikt wordt in potloden. 25 procent was organisch materiaal, 39 procent converterslak - een bijproduct van de staalproductie - en 13 procent zand. De resterende 5 procent is niet te herleiden.

Meer informatie nodig

De GGD wil meer informatie over de samenstelling van de grafietregen. De dienst wil graag een uitgebreid gezondheidsadvies geven, maar met de informatie die naar buiten is gekomen is dit maar beperkt mogelijk, zegt de GGD tegen NH Nieuws.

Volgens de GGD is er nu een "willekeurig" monster afgenomen. "We realiseren ons dat mensen behoefte hebben aan informatie hierover en ons advies. We willen graag nadere info, informatie van een ander type dan percentages over hoeveel stof er van iets in een monster zit."

Handen wassen

Om de schadelijkheid voor de volksgezondheid te kunnen meten, moeten meer details over de precieze samenstelling bekend worden, zegt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Waarschijnlijk gat het vooral om grofstof, stelt de Veiligheidsregio. "De kans dat dit in je longen terechtkomt, is vrij gering. Wel kunnen mensen het hinderlijk vinden."

Eerder waarschuwde de GGD de inwoners van Wijk aan Zee voor de grafietregen en gaf het advies handen extra goed te wassen met water en zeep. "We hebben dit advies gegeven op basis van de huidige percentages", zegt een woordvoerder. Die kende de gisteren vrijgegeven samenstelling al langer, maar mocht die cijfers zelf niet eerder prijsgeven.

Grote zorgen

De inwoners van het dorp en het college van Beverwijk maken zich grote zorgen over de gezondheidsgevolgen van de grafietregen die regelmatig neerdaalt.

In oktober liet Tata Steel weten de productie van ruw ijzer snel met 20 procent te verminderen. Zo wil het bedrijf een eind maken aan de grafietregen in Wijk aan Zee.