Einde aan koopzondagenconflict in Gronings winkelcentrum

Het conflict over koopzondagen in winkelcentrum Paddepoel in Groningen is voorbij. Winkeliers en de vereniging van eigenaren lagen jaren met elkaar overhoop over verplichte openstelling op zondag, maar hebben nieuwe afspraken gemaakt.

Het conflict speelt al sinds 2014. De vve wilde dat alle winkeliers in het winkelcentrum meededen aan de maandelijkse koopzondag. Dat zou duidelijkheid scheppen voor de consument. Een aantal winkeliers zag het niet zitten om zondags open te gaan, omdat dat niet rendabel zou zijn. Ze hielden de deuren gesloten en kregen daarop boetes van de vve.

Voor sommige ondernemers liepen de boetes op tot tienduizenden euro's. Zo had een fietsenzaak, waar de vve in maart beslag op legde, een openstaande boete van 60.000 euro. Winkeliers stapten met wisselend succes naar de rechter om onder de boetes uit te komen.

Boetes van tafel

Ook de Groningse gemeentelijke politiek bemoeide zich met het conflict. Het gemeentebestuur liet weten dat de gewenste uitbreiding van het winkelcentrum er niet zou komen zolang het conflict nog speelde. Winkeliers gingen daarop opnieuw om tafel met de vve.

Nu is er de afspraak dat winkeliers niet meer verplicht open hoeven op de maandelijkse koopzondag, maar dat ze zelf een zondag mogen kiezen. Ook zijn alle boetes voor winkeliers van tafel. "We laten het nu maar gewoon aan de winkeliers over wanneer ze opengaan. Zo gebeurt het in heel Groningen", zegt bestuurslid Dick Maans van de vve tegen RTV Noord.