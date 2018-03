Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie

De twee Groningse fietsenmakers die hun zaak tegen de wil van de Vereniging van Eigenaren (VvE) dicht hielden op zondagen, zijn hun pand voorlopig kwijt. De VvE heeft beslag laten leggen op het pand van Paddepoel Fietsen. Ze willen de ondernemers zo dwingen hun openstaande boete te betalen. Tijdens de zogenoemde koopzondagenruzie liep die boete op tot 22.000 euro.

De inbeslagname heeft geen directe gevolgen voor de fietsenzaak, meldt RTV Noord. De winkel kan gewoon open, zegt fietsenmaker Peter Oest van Paddepoel Fietsen. Maar zolang de fietsenmakers de boete niet betalen, blijft de VvE beslag leggen op het pand. Oest zegt dat de 22.000 euro geparkeerd staat, maar hij en zijn collega Martin Haijkens nog wachten op het advies van hun advocaat voor ze het overmaken.

Een woordvoerder van de VvE zegt dat zij de fietsenmakers meerdere keren hebben verzocht de boete te betalen. Toen de VvE hier geen reactie op kreeg, hebben zij beslag laten leggen op het pand. Peter Oest zegt dat hij en zijn collega meerdere keren in gesprek probeerden te gaan met de VvE om het conflict op te lossen. Maar hier reageerde de VvE volgens hem niet op. "Dat is absolute onzin", zegt de woordvoerder van de VvE. "Wij zijn altijd bereid geweest tot een gesprek."

De koopzondagenruzie tussen de fietsenmakers en de VvE speelt al vanaf 2014. Oest en Haijkens hielden hun zaak op zondag, donderdag en zaterdag aan het eind van de middag gesloten. Dit was tegen de voorwaarden van de VvE in, die de fietsenmakers voor elke zondag dat de zaak gesloten bleef een boete van 500 euro stuurden. Oest en Haijkens weigerden te betalen.

Daarop stapte de VvE in november 2017 naar de rechter. Afgelopen januari oordeelde de rechter dat de fietsenmakers de boetes moeten betalen. Wel is hun lidmaatschap van de VvE beƫindigd, en mogen zij nu zelf bepalen wanneer zij de zaak openen en sluiten.

Ondanks dat de rechter oordeelde dat Paddepoel Fietsen per 1 januari 2018 geen lid meer is van de VvE, ontvingen de fietsenmakers dit jaar al twee nieuwe facturen voor de contributie. "We zijn niet van plan dat te betalen", zegt Oest.