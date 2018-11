Nederland trekt deel ambassadestaf in Pakistan terug na doodsbedreigingen

Het aantal mensen op de Nederlandse ambassade in Pakistan is sterk teruggebracht in reactie op doodsbedreigingen aan het adres van de ambassadestaf. Dat heeft minister Blok gezegd in het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio 1. De ambassade is nog wel open en er kunnen nog wel visa worden aangevraagd, maar "een heel aantal mensen" is teruggetrokken naar Nederland, zei Blok.

"Helaas worden er dreigementen geuit aan het adres van Nederlanders, Nederlandse diplomaten. Dat is al ernstig genoeg", zei Blok op de radio. "Ik heb mijn Pakistaanse collega daar ook al op aangesproken." Desgevraagd bevestigt Blok dat het gaat om doodsbedreigingen tegen de Nederlandse staf in Islamabad.

Vorige week werd al bekend dat er overleg is tussen Nederland en Pakistan over de veiligheid van de Nederlandse ambassadeur Ardi Stoios-Braken. Pakistaanse media meldden toen op basis van een brief van het Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dat extremisten haar bedreigen vanwege "godslasterlijke afbeeldingen" op het twitteraccount van PVV-leider Geert Wilders.

Asia Bibi

In die brief stond ook dat de dreigementen afkomstig zijn uit de hoek van de relatief kleine, maar invloedrijke streng islamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Die demonstreerde in augustus ook al tegen de geplande cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed van Wilders. Die wedstrijd werd uiteindelijk geannuleerd na dreigementen.

Verder is de TLP de drijvende kracht achter de grote demonstraties tegen de vrijspraak van de christelijke Asia Bibi, die acht jaar lang in een dodencel zat vanwege godslastering. Aanhangers van de TLP willen dat Bibi alsnog wordt geëxecuteerd. Haar advocaat kwam vorige week naar Nederland, kort nadat de dreiging tegen het ambassadepersoneel bekend was geworden.

Of Asia Bibi ook naar Nederland komt is nog onduidelijk, zegt correspondent Aletta André. "Op dit moment is daar nog geen sprake van. Ik heb een paar dagen geleden met haar woordvoerder gesproken. Hij zei dat ze het land niet uit mag zolang er nog een petitie bij het hooggerechtshof ligt waarin wordt verzocht de uitspraak te herzien." Nederland heeft de vrouw voor zover bekend geen asiel aangeboden.