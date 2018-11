Amnesty trekt 'met grote spijt' onderscheiding Aung San Suu Kyi in

Amnesty International heeft zijn onderscheiding aan Aung San Suu Kyi ingetrokken. De leider van de burgerregering in Myanmar kreeg de prijs in 2009, toen ze als oppositieleider tegen het militaire bewind al jarenlang in huisarrest zat. Het was een erkenning voor haar vreedzame en geweldloze strijd voor democratie en mensenrechten.

Een van de redenen dat Amnesty de onderscheiding nu intrekt, is dat Suu Kyi de Rohingya niet beschermt, een islamitische minderheid die zwaar wordt onderdrukt in het boeddhistische Myanmar. Ook laat ze toe dat het leger de christelijke Kachin-minderheid bestookt. Daarnaast heeft ze mensenrechtenverdedigers, vreedzame activisten en journalisten laten arresteren.

Secretaris-generaal Kumi Naidoo van Amnesty International heeft Aung San Suu Kyi gisteren in een brief van het besluit op de hoogte gebracht. Hij schrijft dat zij de hoogste onderscheiding van de organisatie, de Ambassador of Conscience Award, niet meer waardig is, omdat ze "op schaamteloze wijze verraad heeft gepleegd aan de waarden waarvoor ze eens stond".

"We zijn ontzet dat u geen symbool meer bent van hoop, moed, en het opkomen voor de mensenrechten. Amnesty International kan uw status als ontvanger van de Ambassador of Conscience Award niet meer rechtvaardigen. En daarom trekken we de award bij deze, tot onze grote spijt, in."

Teleurstelling

Het jarenlange huisarrest van Aung San Suu Kyi werd acht jaar geleden opgeheven. De secretaris-generaal van Amnesty schrijft dat hij teleurgesteld is dat Suu Kyi haar politieke en morele autoriteit niet inzet om mensenrechten te beschermen en op te komen voor gerechtigheid en gelijkheid in Myanmar.

Naidoo noemt haar "duidelijke onverschilligheid tegenover de gruweldaden die het leger van Myanmar begaat". Ook signaleert Amnesty een toenemende intolerantie bij de leider van Myanmar ten opzichte van vrijheid van meningsuiting.

Volgens Amnesty heeft Aung San Suu Kyi zich als regeringsleider niet uitgesproken over geweld van militairen tegen de Rohingya-bevolking in de noordelijke deelstaat Rakhine. Militairen hebben daar duizenden mensen vermoord, verkracht en gemarteld. Ook zijn er veel huizen en dorpen platgebrand. Meer dan 720.000 mensen zijn naar Bangladesh gevlucht.

'Mensenrechtenschending Rohingya ontkend'

Suu Kyi heeft ook niets gedaan met een rapport van de VN, waarin wordt opgeroepen de rol van hooggeplaatste militaire leiders te onderzoeken en hen te vervolgen voor genocide, zegt de organisatie.

Amnesty erkent dat de burgerregering waarvan Suu Kyi aan het hoofd staat geen controle heeft over het leger, maar zij heeft de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen ontkend en afgezwakt. Ook zou ze internationaal onderzoek naar de schendingen hebben tegengehouden.

Suu Kyi en haar regering hebben volgens Amnesty zelfs actief meegedaan aan het aanwakkeren van vijandigheid tegen de Rohingya, door hen "terroristen" te noemen, hen te beschuldigen van het in brand steken van hun eigen huizen en het verzinnen van verkrachtingen.

Arrestatie journalisten

Aung San Suu Kyi heeft verder dus in de twee jaar dat ze regeringsleider is mensenrechtenactivisten en journalisten laten oppakken. Onder hen zijn twee journalisten van persbureau Reuters die onderzoek deden naar de massaslachting onder Rohingya door het leger van Myanmar.

De onderscheiding Ambassador of Conscience wordt door Amnesty jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor mensenrechten. Eerdere ontvangers waren de Amerikaanse sporter Colin Kaepernick, zangeres Alicia Keys, Nelson Mandela en de Afghaanse Malala Yousafzai.