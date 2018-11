Atoomagentschap: Iran houdt zich nog steeds aan afspraken uit akkoord

Iran houdt zich nog altijd aan de afspraken die in het atoomakkoord van 2015 zijn gemaakt over het gebruik van nucleair materiaal. Dat schrijft het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties in een rapport. De VS trok zich begin dit jaar terug uit dat akkoord, maar Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland proberen de deal in stand te houden.

Het IAEA heeft toegang gekregen tot alle plaatsen die onderzocht moesten worden, staat in het rapport. Uit het onderzoek van het agentschap blijkt dat Iran de toegestane hoeveelheid zwaar water en verrijkt uranium niet heeft overschreden.

Eerder trok het IAEA een vergelijkbare conclusie, al waren er toen wel klachten over de tijd die het het agentschap kost om toegang te krijgen tot Iran.

Economie verder onder druk

Begin deze maand gingen nieuwe Amerikaanse sancties in tegen Iran. De Iraanse economie is al tijden verzwakt en de dreiging van de herinvoering van die maatregelen leidde de afgelopen maanden al tot forse inflatie.

De verwachting is dat de economie nu verder onder druk komt te staan, maar tot op heden lijkt Iran die zorgen niet aan te grijpen als motivatie voor de uitbreiding van het atoomprogramma.

Het IAEA-onderzoek is overigens een dag voor de herinvoering van de Amerikaanse sancties afgerond. Of Iran als reactie op de nieuwe Amerikaanse sancties zijn koers wijzigt, valt niet uit het laatste rapport af te leiden.

Een anonieme diplomaat met kennis van het Iraanse atoomprogramma zegt tegen persbureau Reuters dat niets erop wijst dat er iets is veranderd in Iran sinds de afronding van het IAEA-onderzoek.