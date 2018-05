Atoomagentschap: Iran houdt zich aan nucleair akkoord, maar kan beter

Het lijkt erop dat Iran zich houdt aan de afspraken in het nucleaire akkoord, al zou het land sneller toegang kunnen verlenen aan inspecteurs die aanvullend onderzoek komen doen. Dat zegt het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) van de VN, dat toezicht houdt op de naleving van de deal, die in 2015 werd gesloten.

De VS trok zich begin deze maand terug uit het nucleaire akkoord, tot ongenoegen van veel Europese landen en de regering in Teheran, die de deal willen redden. Volgens het Atoomagentschap blijft Iran onder de maximale hoeveelheid uranium die het mag produceren en lijkt het er ook op dat de andere voorwaarden van het atoomakkoord nog worden nageleefd.

Wel zou het agentschap dus graag verbetering zien in de snelheid waarmee aanvullend onderzoek naar de naleving van de deal wordt toegestaan. "Snelle en proactieve medewerking van Iran bij het verlenen van de toegang zou het vertrouwen verbeteren."

Sancties

President Trump heeft de VS teruggetrokken uit het akkoord, omdat hij denkt dat de deal de Amerikaanse veiligheid niet garandeert. Met de terugtrekking, voerde de VS de sancties tegen Iran van voor het akkoord opnieuw in.

In dat verband hebben de Verenigde Staten vandaag strafmaatregelen opgelegd aan een aantal Turkse en Iraanse bedrijven, waaronder vier luchtvaartmaatschappijen uit Iran. Die hebben volgens de VS strijders, wapens en geld vervoerd naar strijdende partijen in Syriƫ en Libanon.

Vrijdag komen afgevaardigden van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, China, Rusland en Iran bijeen om te overleggen over de Iran-deal zonder de VS.