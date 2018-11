Haarlemse burgemeester ontvangt Sint niet zelf vanwege beveiliging

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem zal Sinterklaas niet zelf ontvangen dit jaar. Wienen wordt vanwege aanhoudende bedreigingen zwaar beveiligd. Hij wil kinderen daarmee niet confronteren.

"De intocht van Sinterklaas is een feest voor en met kinderen, waarbij zichtbaar zware beveiliging naar mijn mening zoveel mogelijk vermeden moet worden", laat Wienen weten in een schriftelijke verklaring. "Over het algemeen kan ik met beveiliging mijn werk als burgemeester gewoon doen, maar nu maak ik bewust een uitzondering."

De burgemeester van Haarlem ontvangt Sinterklaas traditioneel op het bordes van het stadhuis op de Grote Markt. Dit jaar zal loco-burgemeester Cora-Yfke Sikkema dat doen, meldt NH Nieuws.

Onderduiken

Wienen wordt al een aantal maanden beveiligd. Zijn huis wordt bewaakt. Vorige maand verschenen er zwaarbewapende politieagenten voor het stadhuis en moest Wienen tijdelijk onderduiken.

Volgens NH Nieuws hebben de bedreigingen mogelijk te maken met de harde lijn van Wienen tegenover criminaliteit. Hij liet onder meer een clubhuis van motorclub Hells Angels sluiten en rolde een illegaal casino op.