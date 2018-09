Huis Haarlemse burgemeester Wienen bewaakt om bedreiging

Het huis van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen wordt bewaakt vanwege een bedreiging. Volgens het Haarlems Dagblad staan er "sinds een dag of tien" politieauto's bewust opvallend geparkeerd bij de woning. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie houdt het erop dat het huis "sinds kort" wordt bewaakt.

Het besluit om de woning van Wienen te bewaken is genomen door de hoofdofficier van justitie in Noord-Holland. Volgens een woordvoerder van de burgemeester zijn er "redenen om ons zorgen te maken over zijn veiligheid".

Over de herkomst en aard van de bedreiging willen het OM en de gemeente niets zeggen.