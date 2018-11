VVD wil tijdelijke sobere woning voor vluchteling

Regeringspartij VVD wil vluchtelingen tijdelijk onderbrengen in sobere prefab woningen. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om tijdelijk "flexibele" woonruimte te bouwen om te voorkomen dat de statushouders sneller een woning krijgen dan inwoners die jaren op een wachtlijst staan.

"Het is heel gek als statushouders ineens voorbijspringen", zegt VVD-Kamerlid Koerhuis op het NOS Radio 1 Journaal. Koerhuis lanceerde zijn plan voor 'sobere en tijdelijke woonoplossingen' vanmorgen in de Volkskrant.

Er moet in 2019 een pilot komen voor enkele gemeenten om te kijken of de plaatsing van prefab-woningen werkt. In die woningen kunnen ook studenten, arbeidsmigranten of daklozen komen, de groepen die nu ook naarstig op zoek zijn naar onderdak. Het gaat om woningen die "zo de fabriek uit komen rollen".

Onbegrip

Er is een groot tekort aan goedkope huurwoningen en sommige woningzoekenden moeten tussen de vijf tot tien jaar wachten. Tot vorig jaar waren gemeenten ook nog verplicht om asielzoekers voorrang te geven bij deze gewilde woningen. Dit leidde tot veel onbegrip.

Op aandringen van de VVD heeft het vorige kabinet deze landelijke voorrangsregeling afgeschaft. Maar nu zitten veel statushouders in overvolle azc's te hopen op een zelfstandige woonruimte. "Iedereen maakt zich daar zorgen over", aldus Koerhuis. Nog steeds geven gemeenten voorrang aan statushouders, schreef minister Ollongren in juni aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer praat vanavond met minister Ollongren over wonen. Het VVD-Kamerlid denkt dat een meerderheid van de Tweede Kamer zijn plan steunt.