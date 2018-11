'Seehofer legt partijvoorzitterschap Duitse CSU neer'

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, heeft de top van de CSU geïnformeerd dat hij zijn partijvoorzitterschap wil neerleggen. Dat melden Duitse media. Op een speciale partijbijeenkomst zou Seehofer hebben gezegd dat hij komende week met een verklaring komt.

Volgens aanwezigen zei Seehofer dat hij zonder het partijvoorzitterschap ook niet wil aanblijven als minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet van bondskanselier Merkel. Onduidelijk is nog wanneer de 69-jarige Seehofer zijn functies wil neerleggen. Wel zei hij naar verluidt dat 2019 het jaar wordt van vernieuwing voor de CSU.

Onder leiding van Seehofer behaalde de Beierse CSU bij de deelstaatverkiezingen van vorige maand het slechtste resultaat uit haar geschiedenis. Al voor de verkiezingen uitten partijgenoten soms onvrede over de voorzitter, maar sinds de nederlaag is de druk op zijn positie fors toegenomen. Het gerucht dat zijn vertrek aanstaande is, gaat al dagen.

Botsing met CDU

Als mogelijke nieuwe partijvoorzitter wordt de onlangs herkozen Beierse deelstaatpremier Markus Söder genoemd. Die wordt morgen beëdigd als premier. Verwacht wordt dat Seehofer na die inauguratie iets gaat zeggen over zijn eigen positie, al is nog onduidelijk hoe en waar hij dat wil gaan doen. Als Seehofer zijn vertrek aankondigt, wordt begin 2019 een leiderschapsverkiezing verwacht.

De afgelopen maanden botste Seehofer vaak met zijn christendemocratische zusterpartij, de CDU van Angela Merkel. Met die partij vormt de CSU op landelijk niveau de Unie, die samen met de sociaaldemocratische SPD regeert in Duitsland. In juli liet Seehofer de regering nog bijna vallen na onenigheid met Merkels partij over de opvang van vluchtelingen.