Kaartverkoop Spice Girls breekt records: honderdduizenden in wachtrij

De nieuwe tour van de Spice Girls leidt tot records in het Verenigd Koninkrijk. Volgens kaartverkoper Ticketmaster waren miljoenen mensen op hun site op zoek naar tickets en stonden op het hoogtepunt 700.000 mensen in de digitale wachtrij. Nooit eerder was de belangstelling volgens het bedrijf zo groot.

Een directielid van Ticketmaster zegt dat de honderdduizenden beschikbare kaartjes binnen een paar minuten werden verkocht. "Als iedereen die belangstelling had een kaartje had kunnen kopen, hadden de dames vrijwel het hele jaar elke avond kunnen spelen", zegt hij tegen het Britse persbureau PA.

De recordbelangstelling heeft wel een keerzijde: op internet worden de kaartjes inmiddels voor een veel hogere prijs aangeboden. Ook op Marktplaats worden de kaartjes inmiddels voor honderden euro's aangeboden. De hoogste prijs wordt gevraagd voor twee 'platinum'-tickets voor een concert in Londen die voor bij elkaar 1000 euro worden aangeboden. De doorverkoper maakt daar flinke winst op: Ticketmaster verkocht zulke kaartjes voor 280 pond per stuk, omgerekend 320 euro.

Zes jaar

De Spice Girls gingen in 2000 uit elkaar, maar kwamen in 2007 en 2008 terug met een re√ľnietour. Zes jaar geleden, in 2012, stonden de zangeressen voor het laatst samen op het podium, tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Vier van de vijf Spice Girls doen mee mee aan de nieuwe tour: alleen Posh (Victoria Beckham) heeft afgezegd. Fans moeten voor de tour naar het Verenigd Koninkrijk: er staan geen buitenlandse optredens gepland.