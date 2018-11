'Complete bazinnen', Spice Girls weer op tour, maar Posh blijft thuis

De meidengroep scoorde in de jaren 90 wereldwijd meerdere nummer 1-hits, zoals Wannabe . De groep verkocht tientallen miljoenen albums en maakte de term girl power populair.

'Bazinnen'

"Complete bazinnen waren het", zegt voormalig 3FM-dj Roosmarijn Reijmer in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "De band mag dan wel ooit ontstaan zijn als marketingconcept. Maar het is wel een girl group die de wereld heeft gedomineerd. Dat vond ik mateloos knap. Dat wilde ik ook wel worden, zo'n bazin."

Eerder dit jaar hintten de vrouwen er al dat op een nieuwe reünie in de maak was. Victoria Beckham zag uiteindelijk af van deelname aan de nieuwe tournee, vanwege de verantwoordelijkheden voor haar modebedrijf, zegt de band. "Die hoeft helemaal niet meer mee te doen", zegt Reijmer over Beckhams besluit.

Dubbel verhaal

Voor een aantal andere bandleden ligt dat anders volgens haar. "Het is dubbel verhaal. Een paar Spice Girls kunnen echt wel wat geld gebruiken. Maar ik denk vooral dat ze er zin in hebben."

In 2000 ging de succesvolle groep uit elkaar. Daarna was er in 2007-2008 een reünietour. In 2012 stonden alle zangeressen samen voor het laatst op het podium, tijdens de Olympische Spelen in Londen.