Macron en Merkel herdenken einde Eerste Wereldoorlog bij Compiègne

De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hebben vanmiddag nabij Compiègne het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht.

De ceremonie vond plaats in het bos nabij de Franse plaats, op de open plek waar het spoorwegrijtuig stond waarin op 11 november 1918 de wapenstilstand werd getekend.

"Er is nu 73 jaar vrede in Europa", zei Macron tijdens de ceremonie. "En het is vrede, omdat wij willen dat er vrede is. Dus is de boodschap: als wij recht willen doen aan de offers van al die soldaten moeten we nooit toegeven aan onze zwakste instincten of aan pogingen ons te verdelen."

Beladen plek

De clairière de l'armistice, zoals de open plek in het bos wordt genoemd, is een beladen locatie voor zowel Duitsland als Frankrijk. In 1940 liet Adolf Hitler het treinstel terugplaatsen in het bos, zodat de Fransen daar konden capituleren.

Hij vond dat Duitsland met de wapenstilstand in 1918 was vernederd door Frankrijk en wilde op zijn beurt de Fransen vernederen. Voor het eerst sinds dat moment waren Duitse en Franse leiders vandaag weer samen op de historische plek.