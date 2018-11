Omstreden recyclingbedrijf stopt verwerking afgedankt kunstgras

Recyclingbedrijf Vink in Barneveld neemt geen nieuwe kunstgrasmatten meer in om die te recyclen. Het bedrijf hoopt zo snel af te komen van de negatieve beeldvorming. "We zijn afgeschilderd als criminelen", zegt woordvoerder Jaap Kevelam bij Omroep Gelderland.

Begin september bleek dat de opslag van afgedankte kunstgrasmatten niet veilig was. Ze moesten op een bepaalde afstand van elkaar worden opgestapeld vanwege brandveiligheid, maar dat lukte niet omdat er te veel matten binnenkwamen bij het bedrijf. De provincie zag dit geruime tijd door de vingers "omdat er zicht zou zijn op een nieuwe vergunning". Maar sinds twee weken moet de afvalverwerker zich aan de regels houden.

Landbouwgif

Deze week kwam het bedrijf ook nog in opspraak omdat het vervuild bouwzand niet goed zou hebben gereinigd. De grond is onder andere gebruikt bij de bouw van twee woonwijken in Barneveld. Uit onderzoek van het tv-programma Zemba bleek dat de giftige stoffen styreen en DDT (landbouwgif) in het bouwzand zitten. Vink zou het bouwzand in documenten als schoon hebben aangemerkt.

Later bleek dat de vervuilde grond ook op twintig andere bouwlocaties is gebruikt. Volgens de GGD vormt het vervuilde zand geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.

'Nieuw gezicht'

Om het imago op te poetsen heeft het bedrijf besloten te stoppen met het innemen en recyclen van de kunstgrasmatten. Kevelam: "Het is jammer want wij waren de enigen in Nederland die dit mochten doen. We zijn enorm teleurgesteld in de provincie."

Vink stopt per direct met het innemen van partijen kunstgras. Bij het bedrijf liggen nog tonnen aan kunstgras. Dat wordt nog wel gerecycled.