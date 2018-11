Vervuilde grond Barneveld op nog zeker twintig locaties gebruikt

De vervuilde grond die in Barneveld is gebruikt bij twee nieuwbouwprojecten, is op nog zeker twintig andere locaties gebruikt. Dat is volgens Omroep Gelderland gemeld op een besloten informatiebijeenkomst in Barneveld. Zo'n 500 ongeruste inwoners kwamen op de bijeenkomst af.

Daar werd bekend dat de vervuilde grond afkomstig is uit een partij van 10.000 ton zand. Grond uit die partij is ook op andere plekken gebruikt. Waar precies is niet bekendgemaakt.

Grondleverancier Vink zegt de ontstane onrust en angst te betreuren. Het bedrijf heeft afnemers niet geïnformeerd, naar eigen zeggen omdat het er geen reden toe zag.

Zembla

Maandag werd duidelijk dat bij de bouw van twee woonwijken in Barneveld zo'n duizend ton aan vervuilde grond gebruikt is. Dat meldde tv-programma Zembla op basis van een onderzoeksrapport van de Gelderse omgevingsdienst.

De vervuiling zou zijn ontstaan doordat een afvalbedrijf de grond niet goed genoeg had schoongemaakt. Daardoor zijn er resten van giftige stoffen in achtergebleven.

Uit onderzoek van de GGD Gelderland-Midden blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Toch had de grond niet gebruikt mogen worden bij de nieuwbouwprojecten. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de zaak.